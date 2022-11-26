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Собянин: К зимнему сезону в Москве подготовили 215 катков с искусственным льдом

Евгений Жуков
Город
Собянин: К зимнему сезону в Москве подготовили 215 катков с искусственным льдом
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что к новому зимнему сезону были подготовлены 215 катков с искусственным льдом, которые будут работать в каждом округе столицы. Об этом он сообщил в субботу, 26 ноября.

— Покататься на коньках можно во дворах, в парках и на 19 площадках «Московских сезонов». К примеру, на площади Революции, в Вешняках, Теплом Стане и в других районах, — заявил глава города.

Помимо этого, он отметил, что на ледовых площадках присутствует вся необходимая инфраструктура, а именно гардероб, пункты проката соответствующего инвентаря и оказания первой помощи.

По словам мэра Москвы, в городе также будут работать катки с естественным льдом, территории под которые уже готовы. В ближайшее время специалисты приступят к работе по заливке и оборудованию катков всем необходимым для комфортного отдыха. В настоящее время уже работают самые большие катки столицы — на ВДНХ и в Парке Горького, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что на ВДНХ стартовал новый зимний сезон. Гости выставки могли посетить открытие самого большого катка в столице и спортивные мероприятия.

Площадь катка превышает 20 тысяч квадратных метров, а сам он рассчитан на 4,5 тысячи человек. Во время посещения катка гости могут согреться и перекусить на гастрономических площадках.

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