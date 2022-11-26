Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Я видела умерших»: Екатерина Гордон рассказала, как перенесла клиническую смерть

Евгений Жуков
Общество
«Я видела умерших»: Екатерина Гордон рассказала, как перенесла клиническую смерть
Фото: Youtube / Сама Меньшова

Журналистка Екатерина Гордон рассказала о моменте своей жизни, когда она находилась в пограничном состоянии между жизнью и смертью.

При этом подробностей телеведущая не раскрыла, а лишь добавила, что тогда ей сделали переливание четырех литров крови. Гордон вспоминает, что видела набор кадров, схожих с теми, о которых говорят люди, пережившие клиническую смерть.

— Я видела близких умерших, я видела операционный стол со стороны, я видела тоннель. Точнее, аллею деревьев и в конце нее — яркий свет. А еще мне было очень легко, — призналась знаменитость.

Она также рассказала, что после ее спасения жизнь разделилась на «до и после». Гордон заявила, что для нее многие привычные вещи, которые многим кажутся обыденными, ушли на второй план.

— Я вдруг поняла, что на земле — чистилище и горе. После этого я живу со стойким ощущением, что мы тут временно и важно не быть дерьмом, — цитирует слова журналистки портал Teleprogramma.pro.

Клиническая смерть — промежуточное состояние, когда человека еще можно спасти, потому что его мозг жив. О том, что происходит с телом при констатации клинической смерти и с какими последствиями может столкнуться человек после того, как перенес это состояние, — в материале «Вечерней Москвы».

Здоровье Знаменитости Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения