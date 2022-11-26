«Я видела умерших»: Екатерина Гордон рассказала, как перенесла клиническую смерть

Фото: Youtube / Сама Меньшова

Журналистка Екатерина Гордон рассказала о моменте своей жизни, когда она находилась в пограничном состоянии между жизнью и смертью.

При этом подробностей телеведущая не раскрыла, а лишь добавила, что тогда ей сделали переливание четырех литров крови. Гордон вспоминает, что видела набор кадров, схожих с теми, о которых говорят люди, пережившие клиническую смерть.

— Я видела близких умерших, я видела операционный стол со стороны, я видела тоннель. Точнее, аллею деревьев и в конце нее — яркий свет. А еще мне было очень легко, — призналась знаменитость.

Она также рассказала, что после ее спасения жизнь разделилась на «до и после». Гордон заявила, что для нее многие привычные вещи, которые многим кажутся обыденными, ушли на второй план.

— Я вдруг поняла, что на земле — чистилище и горе. После этого я живу со стойким ощущением, что мы тут временно и важно не быть дерьмом, — цитирует слова журналистки портал Teleprogramma.pro.

Клиническая смерть — промежуточное состояние, когда человека еще можно спасти, потому что его мозг жив. О том, что происходит с телом при констатации клинической смерти и с какими последствиями может столкнуться человек после того, как перенес это состояние, — в материале «Вечерней Москвы».