Захарова прокомментировала смерть главы МИД Белоруссии

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в субботу, 26 ноября, заявила, что в Москве потрясены сообщением о кончине главы внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея.

В ближайшее время планируется опубликовать официальное сообщение с соболезнованиями от российского министерства, написала Захарова в своем Telegram-канале.

О смерти белорусского министра иностранных дел стало известно 26 ноября. Причины случившегося не сообщаются.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 года. Свою карьеру на дипломатической арене он начал в 90-е годы. В нулевых годах работал в качестве помощника белорусского лидера Александра Лукашенко, а затем стал главой администрации главы государства. К работе в качестве министра иностранных дел Белоруссии он приступил в 2012 году.

В понедельник, 28 ноября, должна была состояться дипломатическая встреча Макея с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что кончина Макея была скоропостижной, поскольку еще накануне политик продолжал свою работу.