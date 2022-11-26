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Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Евгений Жуков
Общество
Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей
Фото: МИД РФ

Умер глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило агентство БелТА.

— Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, — передает слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза ТАСС.

На понедельник, 28 ноября, была запланирована дипломатическая встреча Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 года. Начал карьеру на дипломатической службе в 1993 году. В нулевых годах работал помощником президента Белоруссии Александра Лукашенко, а затем занял пост главы администрации президента. К работе в качестве министра иностранных дел Белоруссии он приступил в 2012 году.

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