Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Фото: МИД РФ

Умер глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщило агентство БелТА.

— Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, — передает слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза ТАСС.

На понедельник, 28 ноября, была запланирована дипломатическая встреча Макея с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Владимир Макей родился 5 августа 1958 года. Начал карьеру на дипломатической службе в 1993 году. В нулевых годах работал помощником президента Белоруссии Александра Лукашенко, а затем занял пост главы администрации президента. К работе в качестве министра иностранных дел Белоруссии он приступил в 2012 году.