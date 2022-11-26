РВИО предложило добавить в школьные учебники истории раздел о причинах СВО

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Российское военно-историческое общество (РВИО) планирует добавить в школьные учебники истории под редакцией помощника президента Российской Федерации Владимира Мединского раздел о причинах специальной военной операции (СВО). Об этом в субботу, 26 ноября, рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Помимо данной инициативы, РВИО намерено создать специальное учебное пособие о героических личностях России и подвигах участников СВО.

По словам Мягкова, в учебниках и пособиях к ним расскажут о командире батальона «Спарта» Владимире Жога, который погиб при исполнении воинского долга. Научный директор РВИО также упомянул таких героев, как полковник Ольга Качура и майор Сергей Панов.

Мягков добавил, что решение о включении таких данных в школьную образовательную литературу необходимо, поскольку на таких примерах подрастающее поколение будет «не просто получать знания, но и воспитываться», передает ТАСС.

24 мая сообщалось, что изучение российской истории в отечественных высших учебных заведениях расширят до 144 академических часов. Это станет обязательным для всех студентов бакалавриата и специалитета вне зависимости от их профиля.