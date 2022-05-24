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Минобрнауки заявило о планах увеличить объем преподавания истории России в вузах

Егор Провоторов
Общество
Минобрнауки заявило о планах увеличить объем преподавания истории России в вузах
Минобрнауки РФ

Изучение российской истории в отечественных высших учебных заведениях расширят до 144 академических часов. Это станет обязательным для всех студентов бакалавриата и специалитета вне зависимости от их профиля.

Инициатором подобного предложения стало Министерство образования и науки России. Поправки предлагается внести в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего образования. Текст соответствующего документа уже появился на портале проектов нормативных правовых актов, передает газета «Коммерсантъ».

В интервью изданию председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский заявил, что лишь 0,4 процента студентов в России получают профильное историческое образование, а остальные обязаны ее изучать, однако по факту делают это недостаточно.

— Вот именно этих учащихся и будет касаться нововведение, — подчеркнул специалист.

В минувший четверг, 19 мая, в день 100-летия пионерского движения, в Госдуму на рассмотрение внесли законопроект о создании единого движения детей и молодежи «Большая перемена».

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