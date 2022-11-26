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Композитор София Губайдулина номинирована на премию «Грэмми»

Евгений Жуков
Общество
Композитор София Губайдулина номинирована на премию «Грэмми»
Фото: YouTube канал Телеканал Культура

Российского композитора Софию Губайдулину номинировали на премию «Грэмми». Об этом стало известно в субботу, 26 ноября.

Написанное Губайдулиной произведение «Гнев Божий», которое исполнил оркестр Гевандхауза под руководством латвийского дирижера Андриса Нельсонса, находится в числе претендентов на награду в номинации «Лучшая современная классическая композиция». Церемония вручения наград состоится 5 февраля в Лос-Анджелесе, передает Telegram-канал Mash.

София Губайдулина родилась в Чистополе 24 октября 1931 года в русско-татарской семье. Детство и юность Софии Губайдулиной прошли в Казани, там она прожила с 1932 по 1954 год. С 1991-го композитор живет в Германии.

Губайдулина является автором более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, музыки для театра, кино и мультфильмов.

В 2011 году она была объявлена почетным гражданином Казани.

До этого российский режиссер Никита Михалков, который в 1994 году удостоился премии «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», заявил о невозможности для отечественных картин участвовать в конкурсе.

По его мнению, условия, согласно которым на «Оскар» отбирают картины, не совпадают с ценностями России.

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