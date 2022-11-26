Сенатор США Блэк: Западные СМИ впервые заговорили о преступлениях ВСУ

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Расстрел бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских военнопленных не является первым военным преступлением со стороны украинских подразделений. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил бывший сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк.

Комментируя кадры, на которых демонстрируется расстрел российских военнослужащих, экс-сенатор заявил, что видеоролик не может быть постановочным. По его словам, это не первая видеофиксация, где были показаны военные преступления украинских солдат.

Блэк напомнил, что в начале специальной военной операции руководитель «Мобильного госпиталя» Геннадий Друзенко приказал своим подчиненным кастрировать раненых российских пленных. Спикер отметил, что украинская сторона оставила без внимания «это шокирующее, кошмарное военное преступление» на официальном уровне, передает Telegram-канал RT.

Напомним, что 18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее украинских военных, которые расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, лежащих на земле.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия требует от международных организаций осуждения убийства российских военнопленных и проведения расследования инцидента.