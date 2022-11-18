МИД потребовал от международных организаций осудить расстрел военнопленных

Фото: МИД РФ

Россия требует, чтобы международные организации осудили убийство российских военнопленных и провели расследование инцидента. Об этом в пятницу, 18 ноября, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

— Требуем от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование, — говорится в заявлении дипломата.

По ее словам, игнорирование свидетельств бесчеловечных преступлений со стороны ВСУ в отношении российских военных западными кураторами делает последних соучастниками украинских неонацистов.

Захарова отметила, что Россия неоднократно указывала на эту проблему мировому сообществу. Распространяемые ВСУ видеозаписи с пытками и убийствами россиян свидетельствуют о приверженности «неонацистской идеологии и преступной сути» киевского режима, подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Виновные в преступлениях будут установлены и наказаны, заключила Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

18 ноября в Сети распространилось видео, запечатлевшее, как украинские военные расстреливают сдавшихся в плен российских бойцов, которые лежат на земле.

Видеоролик прокомментировали в Министерстве обороны РФ. Там отметили, что намеренное убийство «выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих никому не удастся представить в качестве «трагического исключения» на фоне якобы всеобщего соблюдения киевским режимом прав военнопленных».

СК РФ возбудил уголовное дело по факту массового расстрела российских военнослужащих.