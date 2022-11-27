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Приметы и советы

Народный календарь. Как уберечься от несчастья 30 ноября

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как уберечься от несчастья 30 ноября
Фото: Pixabay

Православная церковь 30 ноября почитает память Григория Чудотворца — святителя, богослова и епископа Неокесарийского.

При этом предки верили, что в этот день стоит избегать общения с людьми с дурным глазом, так как они могут навредить. Чтобы быть весь год здоровым, 30 ноября следует покувыркаться в снегу.

Приметы погоды:

Темный лед на речке предвещает богатый урожай.

Какая погода 30 ноября, такой и зима будет.

Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.

Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Геннадий, Григорий, Захар, Иван.

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