Народный календарь. Как уберечься от несчастья 30 ноября

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Православная церковь 30 ноября почитает память Григория Чудотворца — святителя, богослова и епископа Неокесарийского.

При этом предки верили, что в этот день стоит избегать общения с людьми с дурным глазом, так как они могут навредить. Чтобы быть весь год здоровым, 30 ноября следует покувыркаться в снегу.

Приметы погоды:

Темный лед на речке предвещает богатый урожай.

Какая погода 30 ноября, такой и зима будет.

Если в этот день на небе молодой месяц, то приближаются холода.

Если во льну мыши гнездо совьют, то зимой выпадет много снега.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Геннадий, Григорий, Захар, Иван.