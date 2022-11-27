Инфекционист Беляева сообщила о низком уровне заражения ВИЧ в Москве

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В Москве уровень пораженности населения ВИЧ намного ниже, чем во многих городах в Европе. Об этом рассказала врач-инфекционист городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Елена Беляева.

Она уточнила, что в столице этот показатель при пересчете на 100 тысяч человек составляет только 0,4 процента. В то же время в Вашингтоне уровень заражаемости ВИЧ достигает 2,5 процента, Киеве — 1,8 процента, Амстердаме — 0,8 процента, Париже и Лондоне — 0,6 и 0,5 процента соответственно.

— При этом количество впервые выявленных новых случаев среди молодежи 15-29 лет постоянно снижается. Это говорит о высокой осведомленности юношей и девушек о заболевании, — процитировали специалиста в информационном центре Правительства Москвы.

Беляева добавила, что положительная тенденция фиксируется в столице на протяжении последних 12 лет.

Последние два года заболеваемость ВИЧ в РФ снижается, но страна все равно является «лидером» по данному показателю. Об этом сообщил 2 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.