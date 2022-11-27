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Врач рассказала, как не набрать лишний вес зимой

Лейла Алиева
Общество
Врач рассказала, как не набрать лишний вес зимой
Фото: shutterstock

Чаще всего в холодную погоду повышается аппетит и снижается уровень физической активности, что может привести к появлению лишних килограммов. Об этом рассказала врач общей практики Анастасия Жданова.

По ее словам, осенью и зимой вес человека обязательно увеличится на пять процентов.

— Это физиологический процесс, связанный с накоплением жировой ткани, в основе которого лежит механизм, сложившийся эволюционно и закрепленный на генетическом уровне, — пояснила специалист.

Это также связано с сокращением продолжительности светового дня, который можно компенсировать, увеличив яркость света от электрических источников освещения. Еще одним фактором является снижение температуры воздуха, поэтому важно одеваться по сезону.

В данный период нужно больше гулять на свежем воздухе и заниматься в тренажерном зале, посоветовала врач в интервью «Известиям».

Избыточная масса тела может послужить причиной для развития онкологического заболевания толстой кишки. Врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев рассказал, что набор веса также может быть связан с эндокринологическими нарушениями или приемом различных препаратов.

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