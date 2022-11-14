Врач-колопроктолог рассказал о связи лишнего веса с онкологией

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Избыточная масса тела может послужить причиной для развития онкологического заболевания толстой кишки, заявил в понедельник, 14 ноября, врач-колопроктолог, заведующий отделением Боткинской больницы Департамента здравоохранения Москвы Вадим Кулушев.

По его словам, в среднем каждые два лишних килограмма на квадратный метр увеличивают вероятность развития онкологии. Также этот риск увеличивается на каждые лишние два сантиметра в талии, рассказал специалист.

Кулушев также уточнил, что набор веса может быть связан с эндокринологическими нарушениями или приемом различных препаратов. В таком случае он порекомендовал минимизировать другие риски: начать правильно питаться, увеличить физическую нагрузку, отказаться от курения и употребления алкоголя.

В интервью «Мосленте» эксперт рекомендовал регулярно обследоваться у врачей, чтобы было больше шансов выявить онкологию на ранних стадиях. Он напомнил, что от онкологических заболеваний не застрахован никто.

Накануне врач-онколог Владимир Полянский заявил, что узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака.