Ким Чен Ын назвал целью КНДР обладание сильнейшими в мире ядерными силами

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Целью КНДР является построить самые мощные в мире стратегические ядерные силы для защиты суверенитета народа и государства. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын в воскресенье, 27 ноября, во время мероприятия по повышению военных званий руководителей и ученых из оборонной научно-исследовательской области.

— Наше неустанное дело по строительству ядерных вооруженных сил, направленное на вечную надежную защиту достоинства и суверенитета государства и народа, является самым великим и важным революционным делом, а его конечная цель заключается в обладании самой могущественной в мире стратегической мощью, невиданной абсолютной силой, — отметил он.

По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), звание повысят 106 гражданам, среди которых есть лейтенанты, а также генерал армии Чан Чхан Ха.

Власти Северной Кореи в пятницу, 18 ноября, осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-17». Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подчеркнул, что если враги будут продолжать угрожать стране, то правительство будут отвечать на ядерное оружие тем же.