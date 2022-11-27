«Мозгов не хватает»: политолог оценил возможность Зеленской стать президентом Украины

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Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена не сможет заменить своего супруга на посту президента страны. Такое мнение выразил политолог и журналист Юрий Светов в воскресенье, 27 ноября.

— Скорее всего, Елена Зеленская — это фигура прикрытия. Разыгрывается история, что она якобы может заменить Зеленского… У нее для этого мозгов не хватает, чтобы быть серым кардиналом. На самом деле там готовят каких-то других людей на замену, — отметил он.

По словам Светова, частое мелькание на обложках журналов и громкие политические заявления совсем не говорят о том, что Зеленскую готовят к новой должности. Это всего лишь соответствует нынешнему политическому тренду, заключил политолог в беседе с Пятым каналом.

Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные СМИ начали проявлять больший интерес к жене президента Украины Владимира Зеленского Елене из-за «надоевшего» образа украинского лидера. Она добавила, что из-за отсутствия результатов в спецоперации страны Запада не могут никак повлиять на ситуацию, поэтому идет акцент на жену украинского лидера.