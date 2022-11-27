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Сергунина: Более 20 катков уже открыто в московских парках

Евгений Жуков
Город
Сергунина: Более 20 катков уже открыто в московских парках
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столичных парках катки с искусственным ледовым покрытием начали принимать посетителей. Об этом в воскресенье, 27 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, горожан и туристов ждут на 21 площадке в 16 зонах отдыха. Так, катки с искусственным льдом начали свою работу в городских парках в разных районах Москвы, например, в Таганском, Перовском, Измайловском и других.

Представитель мэрии также добавила, что 28 ноября специалисты приступят к заливке площадок с естественным покрытием. В общей сложности в этом зимнем сезоне в московских парках откроется 38 катков.

Катки с искусственным льдом уже готовы к работе и ждут всех желающих. Так, один из самых масштабных открылся на территории Таганского парка. Его площадь составляет 4,6 тысячи «квадратов», что почти равняется размерам футбольного поля. Для посетителей работают пункты проката и сервис заточки коньков, а также гардероб и кафе.

В Парке Горького на ледовых аллеях можно заниматься спортом вместе с известными фигуристами и тренерами. Помимо этого, там проходят выступления музыкальных коллективов и диджеев.

Сергунина: Более 20 катков уже открыто в московских парках Фото: Мосгорпарк

До этого Наталья Сергунина рассказала, что на ВДНХ стартовал новый зимний сезон. Гости выставки могли насладиться открытием самого большого катка в столице и спортивными активностями. Площадь катка превышает 20 тысяч квадратных метров, а сам он рассчитан на 4,5 тысячи человек.

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