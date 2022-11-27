«Он в своем уме?»: немцев возмутило решение Шольца остановить закупки российской нефти

Фото: bundeskanzler.de

Немцев шокировало высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца об остановке закупок российской нефти с января следующего года. Свое мнение они выразили в комментариях к статье издания Welt.

— Он в своем уме? Нефтяное эмбарго навредит не России, а Германии. Выдержит ли наш народ очередной скачок цен? — возмутился один из пользователей.

— Шольц хорошо вжился в роль американской марионетки. Но пора остановиться, — написал второй.

— Меня аж затошнило. Может, этот горе-канцлер объяснит мне, как мы будем оплачивать счета? — задался вопросом другой комментатор.

— Какой же Шольц глупый. Россия просто найдет других покупателей, тогда как немецкому народу снова придется страдать, — заявил еще один читатель.

25 ноября министры энергетики стран Европейского союза сумели договориться об исключении российского газа из контрактов на совместные закупки. Так, страны европейского объединения условились в следующем году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 миллиарда кубометров (или 15 процентов) от всего газа, который необходим для заполнения хранилищ.