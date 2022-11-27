Расписание поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД изменится с 28 ноября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится расписание поездов из-за строительных работ. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

С 03:00 28 ноября по 03:00 8 декабря будут увеличены интервалы движения поездов на МЦД-2, вне часа пик они составят 18 минут. Некоторые электрички на Курском направлении отменят, а у части из них изменится режим остановок.

Причиной изменения расписания является строительство моста на участке между станциями Серпухов и Тарусская. Чтобы добраться до этих станций, пассажиры могут воспользоваться компенсационными автобусами, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Также для каждого второго воскресенья декабря в силу вступает новое расписание электропоездов Московского транспортного узла. Большинство изменений в этом году вступит в силу с 11 декабря. Так, на МЦД-2 поезд Чехов — Царицыно будет следовать до станции Дедовск, а поезд Царицыно — Серпухов — от станции Дедовск.