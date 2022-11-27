Врач рассказал о важности медицинской поддержки во время беременности

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Беременность и роды являются ответственным и тревожным моментом для каждой будущей мамы, поэтому важно поддерживать женщин в этот период на городском уровне. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части по работе Перинатального центра ММКЦ «Коммунарка» Антон Оленев в воскресенье, 27 ноября.

— Важно, чтобы все время от этапа планирования и подготовки к беременности до родов и материнства она была уверена в поддержке и заботе как своих близких, так и специалистов медицинских организаций города. Все начинается с бережного и внимательного ведения беременности в женской консультации, с качественных обследований, в том числе и точной, безопасной для женщины и ребенка дородовой диагностики, — отметил он.

По словам Оленева, благодаря данному этапу особенности каждой беременной женщины учитываются наиболее лучшим образом, что позволяет сделать помощь каждой будущей маме максимально персонифицированной и, по возможности, предотвратить возможные осложнения беременности.

Недавно заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что три новых перинатальных центра присоединились к пилотному проекту по видеонаблюдению за кроватками малышей, которые родились раньше запланированного срока.