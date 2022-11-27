Москвичам рассказали о клубах осознанного родительства в семейных центрах

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В семейных центрах для мам работают клубы осознанного родительства. Об этом в воскресенье, 27 ноября, рассказала директор семейного центра САО Ирина Николаевна Пономарева.

— Клубы осознанного родительства в семейных центрах — площадки для обмена мнениями и опытом, где специалисты помогают укрепить взаимопонимание в семье. Знания в области психологии мамы получают в том числе при разборе конкретных жизненных ситуаций, — отметила она.

По словам Пономаревой, занятия проходят в формате тренингов, дискуссий, мозговых штурмов. Темы определяются сами участники, а психолог выступает в качестве эксперта и модератора, помогая направить обсуждение в необходимое русло.

В 23 семейных центрах Москвы на этой неделе организована работа психологов, медиаторов, специалистов по работе с семьей, юристов. Сенатор РФ, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко отметила, что данные мероприятия помогут привлечь внимание к психологическим проблемам семей.