Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Биограф Елизаветы II предположил, что она могла умереть от редкой формы рака

Лейла Алиева
В мире
Биограф Елизаветы II предположил, что она могла умереть от редкой формы рака
Фото: twitter/RoyalFamily

Королева Великобритании Елизавета II перед смертью боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на новую книгу писателя Гайлса Брандрета.

— Я услышал, что у королевы была форма миеломы, рака костного мозга, что объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года (или около того) ее жизни, — написал автор.

По словам Брандрета, распространенный симптом этой болезни — боль в костях, а множественная миелома чаще всего поражает пожилых людей. Вывод о возможной болезни английской королевы писатель сделал, основываясь на том, что в последние годы жизни она сильно похудела, а на руках иногда можно было заметить такие синяки, которые остаются после инъекции.

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».

Онкология Елизавета II Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения