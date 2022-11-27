Биограф Елизаветы II предположил, что она могла умереть от редкой формы рака

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Королева Великобритании Елизавета II перед смертью боролась с множественной миеломой, для которой характерно поражение костного мозга. Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на новую книгу писателя Гайлса Брандрета.

— Я услышал, что у королевы была форма миеломы, рака костного мозга, что объясняет ее усталость, потерю веса и те «проблемы с подвижностью», о которых нам часто говорили в течение последнего года (или около того) ее жизни, — написал автор.

По словам Брандрета, распространенный симптом этой болезни — боль в костях, а множественная миелома чаще всего поражает пожилых людей. Вывод о возможной болезни английской королевы писатель сделал, основываясь на том, что в последние годы жизни она сильно похудела, а на руках иногда можно было заметить такие синяки, которые остаются после инъекции.

19 сентября Великобритания простилась с Елизаветой II. После двухнедельных траурных мероприятий гроб с телом монархини захоронили в королевской усыпальнице в Виндзоре. О самых трогательных моментах с похорон королевы — в материале «Вечерней Москвы».