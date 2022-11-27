Собянин анонсировал начало реставрации дома архитектора Мельникова

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Кривоарбатский переулок, 10 Карта всех событий

Реставрация знаменитого дома архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке стартует в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 27 ноября.

— Реставраторы вернут памятнику исторический облик. Будут устранены трещины и заново покрашены фасады. Также приведут в порядок кровлю, перестелют полы, отреставрируют лестницы и витражи, — рассказал он.

За 12 лет в столице отреставрировали более 1900 построек, почти 600 памятников архитектуры и объектов культурного наследия восстанавливают каждый год. При этом большая часть таких строений приводится в порядок на частные средства, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что специалисты отреставрируют памятник композитору Петру Чайковскому на Большой Никитской улице. Во время работ они устранят трещины и сколы, восполнят недостающие элементы, расчистят поверхность и покроют его защитными составами. К реставрации планируется приступить в 2024 году.