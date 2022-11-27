Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Собянин анонсировал начало реставрации дома архитектора Мельникова

Лейла Алиева
Город
Собянин анонсировал начало реставрации дома архитектора Мельникова
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Кривоарбатский переулок, 10 Карта всех событий

Реставрация знаменитого дома архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке стартует в следующем году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 27 ноября.

— Реставраторы вернут памятнику исторический облик. Будут устранены трещины и заново покрашены фасады. Также приведут в порядок кровлю, перестелют полы, отреставрируют лестницы и витражи, — рассказал он.

За 12 лет в столице отреставрировали более 1900 построек, почти 600 памятников архитектуры и объектов культурного наследия восстанавливают каждый год. При этом большая часть таких строений приводится в порядок на частные средства, написал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что специалисты отреставрируют памятник композитору Петру Чайковскому на Большой Никитской улице. Во время работ они устранят трещины и сколы, восполнят недостающие элементы, расчистят поверхность и покроют его защитными составами. К реставрации планируется приступить в 2024 году.

Реставрация Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения