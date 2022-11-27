В США заявили, что Байден намеренно затягивает конфликт на Украине для получения выгоды

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Администрация президента США Джо Байдена намеренно затягивает конфликт на Украине и использует климатическую повестку для получения собственной финансовой выгоды. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

— Ни один из этих курсов не направлен на благо американского народа. Они разработаны для того, чтобы увеличить затраты на энергию, расширить полномочия людей, которые в настоящий момент находятся у власти, и, конечно же, обогатить их, — сказал он.

Карлсон добавил, что подобная стратегия Вашингтона приведет только к разрушению экономики США. По его словам, ведение такой «безумной» политики приведет к росту цен на энергоносители, что негативно отразится на финансовом состоянии среднего класса, передает РИА Новости.

До этого Такер Карлсон раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за постоянное выпрашивание денег у Соединенных Штатов. Он отметил, что Америка уже выделила Киеву свыше 90 миллиардов долларов, что вдвое больше, чем Штаты тратили ежегодно в Афганистане.