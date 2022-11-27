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Собянин: До конца декабря в городе откроется еще 19 центров «Московского долголетия»

Александр Афонин
Город
Собянин: До конца декабря в городе откроется еще 19 центров «Московского долголетия»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Власти столицы продолжают развитие проекта «Московское долголетие», благодаря чему до конца декабря начнут свою работу еще 19 центров. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в воскресенье, 27 ноября.

— Мы продолжаем развивать проект и до конца декабря откроем еще 19 центров московского долголетия. В частности, в Солнцеве, Люблине, Войковском и Богородском районах, — рассказал он.

Глава города добавил, что на данный момент в Москве работают 52 центра проекта. Они имеют высокую популярность среди горожан старшего поколения. Занятия в клубах «Московского долголетия» ежедневно посещают около пяти тысяч человек.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что в клубах проекта москвичи могут найти занятия на любой вкус: гимнастика, теннис, изучение иностранных языков и так далее. Кроме того, центры «Московского долголетия» служат хорошим местом для знакомств.

До этого Сергей Собянин сообщил, что реставрация знаменитого дома архитектора Мельникова в Кривоарбатском переулке стартует в следующем году. По его словам, за 12 лет в столице привели в порядок более 1900 зданий.

Московское долголетие Москва Сергей Собянин
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