Главный акушер Москвы рассказал о столичных роддомах и современных мамах

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Главный внештатный специалист по акушерству Департамента здравоохранения Москвы, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи, руководитель перинатального центра городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова Сергей Мартиросян рассказал, как сегодня работают роддома в столице, а также о современных мамах.

— Женщины, рожающие в первый раз, стали моложе, их средний возраст — 27 лет. А еще у нас теперь больше женщин, которые рожают повторно. Увеличилось и количество многодетных мам, которые приходят к нам за третьим, четвертым малышами, — сказал он.

Специалист добавил, что сегодня будущим мамам рекомендуется проходить скрининговые обследования. Они позволят определить врожденные хромосомные аномалии и пороки развития у плода. В случае обнаружения болезней пациентку направят на дополнительное обследование.

По словам Мартиросяна, столичная система здравоохранения сегодня находится на высоком уровне. Благодаря ей все роддома города могут оказать необходимую помощь. Для удобства пациентов в них созданы комфортные условия, а для продуктивной работы специалисты оснащают учреждения самым современным оборудованием, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Москве реорганизация системы лучевой диагностики повысила производительность труда врачей-рентгенологов в два раза. Кроме того, подобная работа позволила сократить время подготовки заключения на 75 процентов.