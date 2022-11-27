«Был богатым, но потерял все»: солист Little Big пожаловался на безденежье за границей

Фото: vk/littlebigband

Прошлой весной участники музыкальной группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская уехали из России и поселились в США. Несмотря на крупные планы, за границей они столкнулись с низкими гонорарами, что привело к финансовым проблемам.

— Писали, что мы выступаем в США за 500 баксов по барам. Если бы! Мы вообще не могли выступать. Тур у нас вот только сейчас… Не знал, что делать. У меня месяца два-три была депрессия — рисовал картины, нарисовал 13 картин… Да, я был богатым. Но потерял все. Сейчас я не богатый, — поделился Прусикин.

Музыкант добавил, что сейчас все гонорары расходуются на нужды команды, жилье и еду. Если раньше он мог позволить иметь машину и собственный дом, то сегодня это представляется роскошью. Кроме того, важную роль играли рекламные контракты, которых группа лишилась, передает kp.ru.

До этого Илья Прусикин выступил с заявлением, в котором сообщил о серьезных изменениях в музыкальном коллективе. Из-за его отъезда из России Little Big больше не сможет выступать в полном составе.