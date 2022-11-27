Драка между футболистами произошла во время матча «Спартака» и «Зенита»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Во время матча последнего тура группового этапа Кубка России по футболу между футболистами московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» произошла драка. Встреча состоялась в воскресенье, 27 ноября, в Санкт-Петербурге.

Игроки подрались в конце основного времени. Зачинщиками выступили Вильмар Барриос и Квинси Промес. Позже к ним присоединись Шамар Николсон и Родриго. В какой-то момент защитник сине-бело-голубых ударил нападающего красно-белых ногой. Однако московский оппонент ответил ударом в лицо.

Чтобы разнять футболистов, на поле выбежали запасные игроки, судьи, члены тренерского штаба обеих команд и сотрудники охраны. Главный арбитр встречи Владимир Москалев уже предпринимал попытки уладить конфликт. По итогам встречи красные карточки получили Малком, Родриго, Барриос, Александр Селихов, Александр Соболев и Промес.

До этого сообщалось, что футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над столичной командой «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча закончилась со счетом 1:0. На 15-й секунде гол забил Ильзат Ахметов.