ФК «Локомотив» проиграл «Краснодару» в пятом туре группового этапа Кубка России

Фото: vk.com/fclokomotiv

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над столичной командой «Локомотив» в матче пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча группы А проходила в среду, 23 ноября, в Краснодаре и закончилась со счетом 1:0. На 15-й секунде гол забил Ильзат Ахметов.

Московская команда провела первый матч под руководством Михаила Галактионова, который также является тренером молодежной сборной России. 11 ноября он покинул «Нижний Новгород», а через два дня его назначили на пост главного тренера «Локомотива».

По итогам пяти туров «Краснодар» с 10 очками возглавляет таблицу группы А, потом идет «Нижний Новгород» (10), «Локомотив» (8) и подмосковные «Химки» (2).

В заключительном туре краснодарцы сыграют 27 ноября с «Химками», «Локомотив» в тот же день встретится в Москве с «Нижним Новгородом».

Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России завершился 20 ноября, команды сыграли вничью. Встреча состоялась в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».