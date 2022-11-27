Автомобиль насмерть сбил женщину на улице Свободы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

Водитель насмерть сбил женщину на северо-западе столицы. Об этом в воскресенье, 27 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в районе дома 15/10 по улице Свободы. Автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. От полученных травм погибла женщина. Также пострадали двое детей, их осматривают медики.

Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Перекрыта одна полоса из двух.

До этого сообщалось, что на 17-м километре МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В аварии пострадали пять человек, среди них было двое детей.