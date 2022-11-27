Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура Москвы сообщила подробности смертельного ДТП на улице Свободы

Александр Афонин
Происшествия
Прокуратура Москвы сообщила подробности смертельного ДТП на улице Свободы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

Водитель автомобиля «Киа» не справилась с управлением на улице Свободы, в результате чего совершила наезд на женщину с двумя детьми, один из них был в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в воскресенье, 27 ноября.

— На улице Свободы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Киа» не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента женщина-пешеход погибла. Один из детей пострадал, он был госпитализирован. Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль уточнение деталей аварии и принятие процессуального решения, передает Telegram-канал «Прокуратуры Москвы».

Речь идет об аварии, которая произошла в районе дома 15/10 по улице Свободы. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Перекрыта одна полоса из двух.

Район Покровское-Стрешнево Смерть ДТП Прокуратура
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения