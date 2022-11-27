Прокуратура Москвы сообщила подробности смертельного ДТП на улице Свободы

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Россия, Москва, улица Свободы Карта всех событий

Водитель автомобиля «Киа» не справилась с управлением на улице Свободы, в результате чего совершила наезд на женщину с двумя детьми, один из них был в коляске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в воскресенье, 27 ноября.

— На улице Свободы 37-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Киа» не справилась с управлением, выехала на тротуар и совершила наезд на пешеходов — женщину с двумя детьми, один из которых находился в детской коляске, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате инцидента женщина-пешеход погибла. Один из детей пострадал, он был госпитализирован. Прокуратура Северо-Западного административного округа взяла под контроль уточнение деталей аварии и принятие процессуального решения, передает Telegram-канал «Прокуратуры Москвы».

Речь идет об аварии, которая произошла в районе дома 15/10 по улице Свободы. Движение транспорта в районе ДТП затруднено. Перекрыта одна полоса из двух.