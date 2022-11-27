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Врач избил мужчину во время авиарейса Москва — Петербург из-за тесноты в салоне

Александр Афонин
Происшествия
Врач избил мужчину во время авиарейса Москва — Петербург из-за тесноты в салоне
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Житель Ленинградской области Анвар Ниязов избил мужчину во время выполнения рейса Москва — Санкт-Петербург после ссоры из-за тесноты в салоне самолета. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в воскресенье, 27 ноября.

— Ниязов… в ходе возникшего словесного конфликта с пассажиром… сидящим в соседнем кресле, нанес (ему — прим. «ВМ») не менее пяти ударов по голове, лицу и руке, сломав палец, причинив здоровью потерпевшего вред средней тяжести, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 24 ноября в самолете «Аэрофлота». Как утверждается, Ниязов работает врачом УЗИ. По данным пресс-службы, он планировал покинуть Россию и улететь в Турцию. Отмечается, что мужчина имеет двойное гражданство и прочные социальные связи в Туркменистане.

Московский районный суд Санкт-Петербурга заключил Ниязова под стражу до 24 декабря, передает пресс-служба.

В октябре сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира в аэропорту Толмачево. Во время полета он нарушал общественный порядок и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников.

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