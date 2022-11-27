РФС рассмотрит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

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Российский футбольный союз (РФС) планирует рассмотреть вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполнительного комитета организации. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил президент РФС Александр Дюков.

— Еще несколько месяцев назад я говорил, что Азия — это преждевременно. Но сейчас это та возможность, которую мы должны рассмотреть. Мы рассмотрим вопрос об Азии, я не уверен, что мы его примем, но вопрос требует обсуждения, — сказал он.

Дюков добавил, что пока еще не обсуждал данный вопрос с представителями конфедерации. По его словам, важную роль в ситуации играет УЕФА, которые считают Россию «членом европейской семьи». На данный момент продолжается сотрудничество между организациями и реализации совместных программ, передает РИА Новости.

14 ноября сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не против того, чтобы национальная сборная принимала участие в Азиатской конфедерации футбола. При этом он не ощущает того, что футбольный союз готовится к переходу на азиатские чемпионаты.