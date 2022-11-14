Тренер сборной России Карпин одобрил переход в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не против того, чтобы национальная сборная принимала участие в Азиатской конфедерации футбола.

— Я не говорил об этом с (президентом Российского футбольного союза Александром — прим. «ВМ») Дюковым. А играем мы с ними (Таджикистан и Узбекистан — прим. «ВМ»), потому что только они соглашаются. Если бы все зависело от меня, хотел бы я играть в Азии? А сколько ждать? Если неизвестно (сколько ожидать), то давайте играть в Азии. Вот и все, — ответил он.

Тренер российской сборной при этом не ощущает того, что футбольный союз готовится к переходу на азиатские чемпионаты, передает РИА Новости.

В субботу, 5 ноября, РФС продлил контракт с Карпиным. Как уточняется, новый контракт продлили вплоть до 1 августа 2024 года. Помимо этого, РФС разрешил главному тренеру и его помощникам в дальнейшем совмещать работу в главной футбольной команде страны и клубе «Ростов».

Сборная России сыграет 17 ноября на выезде со сборной Таджикистана и 20 ноября в Ташкенте с национальной командой Узбекистана. В начале ноября для предстоящих матчей был определен расширенный состав команды.