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Священник рассказал, что можно и чего нельзя делать в Рождественский пост

Александр Афонин
Анастасия Харламова

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Общество
Священник рассказал, что можно и чего нельзя делать в Рождественский пост
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Рождественский пост православный верующий может продолжать жить обычной жизнью, но ему необходимо молиться, наполнять душу добрыми мыслями и совершать благие дела. Об этом «Вечерней Москве» рассказал священник Максим Филонов в воскресенье, 27 ноября.

— Человек может продолжать жить своей обычной жизнью. Но нужно помнить, что в эти 40 дней важно молиться, наполнять свое сердце и душу добрыми мыслями и делами. Помогайте своему ближнему, нуждающимся и тем, кому необходима поддержка в это сложное время, — сказал он.

Кроме того, во время Рождественского поста можно спокойно провести регистрацию брака, но от пышных торжеств стоит отказаться. В некоторые дни поста можно выпить немного красного вина или кагора.

Однако в период поста верующему запрещено совершать повседневные грехи. Ему нужно отказаться от злости, раздражения, ссор с близкими, зависти и осуждения других. Также в Рождественский пост человек должен отстраниться от лени, просмотра телевизора, чрезмерного отдыха и так далее. Все это позволит очистить душу.

Рождественский пост готовит православных христиан к самому радостному и светлому празднику зимы — Рождеству Христову. Когда начинается пост в текущем году, каковы его история, традиции и связанные с ним запреты — в материале «Вечерней Москвы».

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