Рождественский пост в 2022 году: когда начинается, сколько длится, зачем поститься

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Рождественский пост готовит православных христиан к самому радостному и светлому празднику зимы — Рождеству Христову. Когда начинается пост в текущем году, каковы его история, традиции и связанные с ним запреты — в материале «Вечерней Москвы».

История Рождественского поста

В Евангелии говорится, что Дева Мария и ее муж Иосиф ожидали рождения ребенка. Они жили в Назарете, но оказались в Вифлееме по приказу кесаря Августина, который проводил перепись населения. Мария и Иосиф не нашли места для ночлега и остановились в пещере, которая служила стойлом для скота. Там родился на свет Иисус Христос.

Весть о рождении Спасителя дошла до пастухов, которые сторожили стадо. Они первыми пришли в пещеру и поклонились новорожденному. В этот момент на небе засияла Вифлеемская звезда.

За ней последовали волхвы и принесли Иисусу золото, ладан и смирну. Золото являлось данью царю, смирна — человеку, который должен был умереть, а ладан был даром Бога.

Вифлеемская звезда стала важным символом, но сам праздник Рождества Христова появился немного позже.

Когда начали праздновать Рождество Христово?

До IV века в восточных и западных церквях Рождество Христово объединяли с праздником Крещения. Его отмечали 6 января. Папа Римский Юлий I утвердил 25 декабря как дату Рождества Христова в 337 году. Именно в этот день праздник отмечают представители многих конфессий.

Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и некоторые другие церкви празднуют Рождество Христово 7 января.

Как был установлен Рождественский пост?

Рождественский пост относится к древним временам христианства. Впервые упоминание о нем было сделано в IV веке в творениях святого Амвросия Медиоланского, Филастрия и блаженного Августина. В V веке Рождественский пост описал в своих рукописях Лев I Великий Римский.

Изначально у некоторых христиан пост длился семь дней, а у других — немного больше. На православном соборе 1166 года упоминается о необходимости хранить пост перед Рождеством Христовым 40 дней.

Рождественский пост является последним многодневным постом в году. Он начинается 28 ноября и продолжается до 7 января. Рождественский пост длится сорок дней, поэтому называется в церковном уставе Четыредесятницей, как и Великий пост. Также Рождественский пост называют Филипповым, так как заговенье приходится на день памяти святого апостола Филиппа.

Зачем установлен Рождественский пост?

Рождественский пост является единением с Богом и подготовкой к празднованию светлого Рождества Христова. Он помогает православным очистить свою душу покаянием и молитвой. Пост помогает с чистым сердцем встретить рождение Иисуса Христа.

Как соблюдать Рождественский пост?

Рождественский пост предполагает полный отказ от продуктов белкового происхождения:

мяса;

молока;

яиц;

сыра;

сметаны и йогуртов.

Однако Рождественский пост ограничивает человека не только в еде. В эти дни православные могут раскаяться в своих поступках и дурных мыслях.

Календарь питания по дням в Рождественский пост

Обычные люди могут придерживаться одной из трех степеней Рожественского поста, которые прописаны в церковных канонах. Они намного мягче и проще, чем правила для монахов. Важно посоветоваться со своим духовным настоятелем, чтобы узнать степень строгости поста, которую нужно соблюдать. Это нужно для того, чтобы учесть жизненные обстоятельства человека, его состояние здоровья, а также физическую и умственную нагрузку на работе.

Беременные и кормящие женщины, люди с хроническими заболеваниями и дети до семи лет могут воздержаться от Рождественского поста.

С 28 ноября до 19 декабря 2022 года:

по понедельникам можно есть горячую пищу без масла;

по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям разрешена рыба;

по средам и пятницам разрешено сухоядение (вода, соль, хлеб, сырые фрукты и овощи, орехи, сухофрукты и мед).

С 20 декабря 2022 по 1 января 2023 года включительно:

по вторникам и четвергам разрешается горячая пища с маслом, а рыбу есть нельзя.

Правила питания в остальные дни недели остаются прежними.

С 2 по 6 января 2023 года начинается самая строгая часть поста:

по понедельникам, средам и пятницам разрешено сухоядение;

по вторникам и четвергам можно есть горячую пищу без масла.

В Рождественский сочельник, 6 января 2023-го, нельзя принимать пищу до появления первой звезды. А потом можно есть сочиво. Это отварной рис с изюмом или варенные в меде зерна пшеницы.

Шеф-повар Алексей Логинов назвал «Вечерней Москве» блюда, которые можно легко и быстро приготовить в Рождественский пост.

— На завтрак можно есть любую кашу без масла на воде. Отличным вариантом является овсянка. Она поможет надолго оставаться сытым и принесет пользу организму. На обед можно приготовить овощное рагу и привычные для россиян щи или борщ без мяса. Эти горячие блюда хорошо насытят и не дадут замерзнуть в холодные дни поста. А на ужин быстро и просто сделать винегрет, замоченные овощи, салат из капусты и яблок или фасоль, — рассказал эксперт.

Что можно и чего нельзя делать в Рождественский пост

Самое главное, что запрещено делать в Рождественский пост, — совершать повседневные грехи. Человек должен перестать злиться, раздражаться, ссориться с ближними, завидовать и осуждать.

Рождественский пост дает человеку возможность отстраниться от ряда привычных вещей, чтобы очистить свою душу:

от лени и безделья;

от просмотра телевизора и видео в интернете;

от отдыха и путешествий.

Кроме того, нельзя венчаться во время Рождественского поста. Скромная регистрация брака в ЗАГСе разрешена, но от пышных торжеств нужно отказаться.

«Вечерняя Москва» узнала у священника Максима Филонова, что разрешено делать в Рождественский пост.

— Человек может продолжать жить своей обычной жизнью. Но нужно помнить, что в эти 40 дней важно молиться, наполнять свое сердце и душу добрыми мыслями и делами. Помогайте своему ближнему, нуждающимся и тем, кому необходима поддержка в это сложное время, — сказал священнослужитель.

Собеседник «ВМ» отметил, что во время поста можно крестить ребенка в любой день.



По словам эксперта, разрешено пить немного красного вина или кагора в некоторые дни поста:

— Не возбраняется выпить немного вина в субботу, воскресенье, 4 декабря, в праздник Введения Богородицы во храм, и 19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца. Однако если у вас есть возможность полностью отказаться от спиртного, то лучше это сделать.