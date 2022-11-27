Марокканские фанаты устроили погромы в Бельгии после победы сборной на ЧМ в Катаре

Фото: shutterstock

Футбольный фанаты из Марокко устроили погромы в Бельгии после победы сборной своей страны на чемпионате мира в Катаре. Соответствующие записи начали публиковать в Сети в воскресенье, 27 ноября.

После победы сборной Марокко над Бельгией марокканцы, проживающие в Брюсселе, вышли на улицы и начали разбивать витрины, переворачивать автомобили и жечь покрышки. На одном из видеороликов показано, что люди собираются толпами.

Из-за возможных угроз благополучию остальных граждан в ситуацию пришлось вмешаться бельгийской полиции. Сотрудники правоохранительных органов оказались вынуждены применить светошумовые гранаты и водометы.

Встреча сборных Марокко и Бельгии по футболе состоялась 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама». Она завершилась со счетом 2:0, что позволило Марокко забрать четыре очка и расположиться на первой строчке в группе F. Следующий тур для обеих команд состоится 1 декабря. Марокканская команда встретиться с Канадой, а бельгийская — с Хорватией.