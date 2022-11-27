Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче чемпионата мира по футболу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Игроки сборной Марокко по футболу одержали победу над командой Бельгии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась на стадионе «Эль-Тумама» в воскресенье, 27 ноября, со счетом 2:0.

Голами отличились Абдельхамид Сабири на 73-й минуте встречи и Закария Абухляль на второй дополнительной минуте второго тайма.

По итогам матча на счету Марокко числится четыре очка. Такой результат позволил обогнать команду Бельгии и расположиться на первой строчке в группе F. В заключительном туре, который пройдет 1 декабря, сборная Марокко встретится с командой Канады, а сборная Бельгии сыграет против команды Хорватии.

До этого сообщалось, что сборная Сенегала со счетом 3:1 обыграла сборную Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Забитыми мячами в составе победителей отметились Булайе Диа, Фамара Дьедью и Бамба Дьенг.

В этот же день сборная Бразилии по футболу вышла победителем в матче с сербской сборной. Бразильская команда победила со счетом 2:0. Голы на счету нападающего Ришарлисона. Он забил оба своих гола во втором тайме.