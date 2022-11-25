Сборная Бразилии по футболу обыграла Сербию в первом туре ЧМ-2022

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Сборная Бразилии по футболу вышла победителем в матче с сербской сборной в рамках первого тура группового этапа Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом стало известно в пятницу, 25 ноября.

Бразильская сборная победила со счетом 2:0. Голы на счету нападающего Ришарлисона. Он забил оба своих гола во втором тайме. После первого тура Бразилия занимает первое место в своей группе. Следом за ней расположилась швейцарская сборная.

Также стало известно, что капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в четверг, 24 ноября, вышел на поле в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре против команды Ганы.

На 65-й минуте матча Роналду забил заработанное им же самим пенальти. Таким образом он стал первым футболистом в истории, забившим голы на пяти чемпионатах мира. До этого гола он был одним из пяти игроков, отличившихся на четырех чемпионатах мира.

В среду, 23 ноября, сборная Испании по футболу одержала сокрушительную победу над командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 7:0.