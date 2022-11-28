Народный календарь. К кому обратиться 1 декабря для денежного благополучия

Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Платона и Романа.
Среди обычаев и традиций в этот день в первую очередь можно отметить молитвы, направленные на денежное благополучие в семье. Однако для осуществления задуманного нужно обязательно посетить церковь и вместе с другими прихожанами обратиться с заветными словами к святым Роману и Платону. Только в таком случае они услышат просьбу и обязательно укажут верный путь, который приведет человека к заслуженной награде.
Приметы погоды
Какая погода стоит 1 декабря, такая и на протяжении всей зимы продержится.
Увидеть ожившего комара или муху — к оттепели.
Если за окном метель, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг.
Увидеть разгуливающую по двору ворону — к потеплению.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Платон, Роман, Николай.