Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. К кому обратиться 1 декабря для денежного благополучия

Евгений Жуков
Общество
Народный календарь. К кому обратиться 1 декабря для денежного благополучия
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Платона и Романа.

Среди обычаев и традиций в этот день в первую очередь можно отметить молитвы, направленные на денежное благополучие в семье. Однако для осуществления задуманного нужно обязательно посетить церковь и вместе с другими прихожанами обратиться с заветными словами к святым Роману и Платону. Только в таком случае они услышат просьбу и обязательно укажут верный путь, который приведет человека к заслуженной награде.

Приметы погоды

Какая погода стоит 1 декабря, такая и на протяжении всей зимы продержится.

Увидеть ожившего комара или муху — к оттепели.

Если за окном метель, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг.

Увидеть разгуливающую по двору ворону — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календар. Как стать финансово благополучным 1 декабря

Именины отмечают: Платон, Роман, Николай.

Зима Деньги Народный календарь
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения