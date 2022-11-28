Народный календарь. К кому обратиться 1 декабря для денежного благополучия

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Православная церковь 1 декабря чтит память святых мучеников Платона и Романа.

Среди обычаев и традиций в этот день в первую очередь можно отметить молитвы, направленные на денежное благополучие в семье. Однако для осуществления задуманного нужно обязательно посетить церковь и вместе с другими прихожанами обратиться с заветными словами к святым Роману и Платону. Только в таком случае они услышат просьбу и обязательно укажут верный путь, который приведет человека к заслуженной награде.

Приметы погоды

Какая погода стоит 1 декабря, такая и на протяжении всей зимы продержится.

Увидеть ожившего комара или муху — к оттепели.

Если за окном метель, то и на Масленицу заметет снегом все вокруг.

Увидеть разгуливающую по двору ворону — к потеплению.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календар. Как стать финансово благополучным 1 декабря

Именины отмечают: Платон, Роман, Николай.