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Овчинский: В столичной ОЭЗ запустили новую линейку продукции для обработки металла

Василий Плиткин
Город
Овчинский: В столичной ОЭЗ запустили новую линейку продукции для обработки металла
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Микробор» пополнил ассортимент новой высокоточной станочной оснасткой. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

— Резидент столичной ОЭЗ стремится закрыть потребность российских заводов в металлорежущем инструменте и комплектующих, которая значительно выросла после ухода отдельных зарубежных производителей, — сказал Владислав Овчинский.

Глава ведомства добавил, что компания начала поставки станочной оснастки — этот инструмент необходим для работы целого ряда отраслей промышленности, например, машино- и станкостроительных. Предприятие уже получило первые заказы от клиентов.

Станочная оснастка — это важнейший компонент, без которого невозможна работа токарных, фрезерных, сверлильных станков и станков с числовым программным управлением. Основное назначение этого инструмента заключается в надежном креплении режущего инструмента и обрабатываемых заготовок. От правильно подобранной оснастки зависит точность и быстрота изготовления деталей и долговечность работы оборудования.

По словам генерального директора «Микробор» Павла Решетова, внынешних условиях, когда российский рынок покинули многие западные производители, спрос на станочную оснастку увеличился в несколько раз. Поэтому многие заказчики долго ждали запуска этой номенклатуры. Приобретая инструмент под брендом компании, завод может быть уверен в качестве продукции.

В новом каталоге компании представлены все самые распространенные типы хвостовиков: BT, KBT, SK и высокоточные HSK патроны. Цанговые патроны ER, WELDON, патроны для насадных фрез, в том числе комбинированные и с подводом СОТС уже доступны к заказу.

— «Микробор» активно наращивает производственные мощности для обеспечения российского рынка качественной отечественной продукцией. Например, сейчас предприятие ведет работу по оснащению производства новым оборудованием, которое позволит увеличить объемы выпуска инструмента из твердого сплава, — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Производство Владислав Овчинский технополис «Москва»
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