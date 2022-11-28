Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ракова: Более четырех тысяч заявок подали для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах

Лейла Алиева
Город
Ракова: Более четырех тысяч заявок подали для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Свыше четырех тысяч специалистов подали заявки для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах (ССК) с момента запуска программы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 28 ноября.

— Масштабный проект по дополнительному набору сотрудников в строящиеся скоропомощные комплексы столицы продолжается. Уже поступило более четырех тысяч заявок, при этом более двух тысяч — от врачей различных специальностей. Наибольшее количество заявок прислали врачи-хирурги и врачи — анестезиологи-реаниматологи, порядка 340 и более 280 соответственно, — рассказала она.

По словам Раковой, более 230 заявок прислали врачи-терапевты, а порядка 350 — акушеры-гинекологи и врачи — травматологи-ортопеды. Также свыше тысячи заявок пришло на должности среднего медицинского персонала. При этом около, 3,4 тысячи поступило из Московского региона, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В конце октября в медицинских колледжах столичного департамента здравоохранения началось обучение среднего медицинского персонала, который в дальнейшем будет работать в новых скоропомощных стационарных комплексах.

Медицина Анастасия Ракова Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения