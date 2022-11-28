Ракова: Более четырех тысяч заявок подали для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Свыше четырех тысяч специалистов подали заявки для работы в новых скоропомощных стационарных комплексах (ССК) с момента запуска программы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 28 ноября.

— Масштабный проект по дополнительному набору сотрудников в строящиеся скоропомощные комплексы столицы продолжается. Уже поступило более четырех тысяч заявок, при этом более двух тысяч — от врачей различных специальностей. Наибольшее количество заявок прислали врачи-хирурги и врачи — анестезиологи-реаниматологи, порядка 340 и более 280 соответственно, — рассказала она.

По словам Раковой, более 230 заявок прислали врачи-терапевты, а порядка 350 — акушеры-гинекологи и врачи — травматологи-ортопеды. Также свыше тысячи заявок пришло на должности среднего медицинского персонала. При этом около, 3,4 тысячи поступило из Московского региона, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В конце октября в медицинских колледжах столичного департамента здравоохранения началось обучение среднего медицинского персонала, который в дальнейшем будет работать в новых скоропомощных стационарных комплексах.