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Москва отправит учебники и пособии в образовательные учреждения Донецка и Луганска

Лейла Алиева
Город
Москва отправит учебники и пособии в образовательные учреждения Донецка и Луганска
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В начале 2023 года из столицы отправят свыше миллиона учебников в школы и колледжи Донецка и Луганска. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента образования и науки Александр Молотков.

— Как человек, посвятивший жизнь работе в образовании, я понимаю, как важны для педагога новые и современные образовательные материалы. К счастью, у нас есть возможность в непростые дни оказать поддержку нашим коллегам и предоставить учебники и наглядные пособия для работы. Таким образом мы объединяем усилия систем образования Москвы, Донецка и Луганска ради общей цели — успешного и отвечающего требованиям времени обучения подрастающих россиян, живущих сегодня в республиках, — рассказал он.

В рамках всероссийской акции «Дети — детям» столичные школьники собрали свыше 700 книг для учащихся ЛНР и ДНР. Всего из 85 регионов страны было собрано порядка пяти тысяч книг. В настоящее время у издательств закупают актуальным версии учебников и пособий, завершить сборы и начать отправку книг планируется до конца декабря, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В конце августа глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьники из ЛНР и ДНР смогут изучать украинский язык как родной, ведомство подготовило соответствующие учебники.

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