Минпросвещения подготовит учебник по украинскому языку для ЛНР и ДНР

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Школьники из ЛНР и ДНР смогут изучать украинский язык как родной, Минпросвещения готовит соответствующие учебники. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в среду, 31 августа.

— Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной. Для этого разработаны специальные учебные планы, методические материалы, учителя прошли соответствующее повышение квалификации, — сказал министр.

При этом Кравцов уточнил, что также готовится учебник классического украинского языка, передает ТАСС.

Председатель Союза кинематографистов России, режиссер и актер Никита Михалков заявил, что он выступает против преподавания уроков на украинском языке в школах Донбасса.

По словам оскароносного постановщика, словосочетания на украинском языке «для нас, для мира и для них самих» являются формулированием ненависти к России. Он назвал катастрофой ситуацию, при которой предметы в образовательных учреждениях Донбасса будут преподаваться на украинском.