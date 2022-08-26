Михалков назвал катастрофой преподавание уроков на украинском языке в Донбассе

Фото: roscongress / Михаил Киреев

Председатель Союза кинематографистов России, именитый режиссер и актер Никита Михалков в четверг, 25 августа, заявил, что он выступает против преподавание уроков на украинском языке в школах Донбасса.

По словам оскароносного постановщика, словосочетания на украинском языке «для нас, для мира и для них самих» являются формулированием ненависти к России. Он назвал катастрофой ситуацию, при которой предметы в образовательных учреждениях Донбасса будут преподаваться на украинском.

Об этом Михалков заявил журналистам в ходе форума педагогов Московской области «Образование Подмосковья», пишет РИА Новости. Специалист считает, что за последние несколько лет украинский язык стал «образом русофобии».

Накануне в Минпросвещения отметили, что эксперты разрабатывают образовательную программу, по которой обучение детей на территории республик Донбасса и освобожденных территориях Украины можно будет вести на украинском языке, но по российской программе.

На прошлой неделе стало известно, что министерство образования Украины убрало из школьной программы занятия по русскому языку и литературе.