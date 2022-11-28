Москвичам рассказали о выставке тиражной графики Марка Шагала в галерее «Беляево»

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, Профсоюзная улица, 100 Карта всех событий

Выставка «Великое искусство рядом. Шагал», которая открылась в галерее «Беляево» в октябре 2022 года, приурочена к 135-летию со дня рождения великого художника. Об этом рассказала куратор выставки, культуролог, искусствовед Анастасия Соловьева и начальник отдела по связям с общественностью объединения «Выставочные залы Москвы» Екатерина Берсенева.

— Одна из задач проекта — сделать искусство предметом для диалога. Нам важно получать обратную связь от посетителей выставки. Пока слышим только приятное — восторженные восклицания «Оригиналы! Подлинники!», — отметила Берсенева.

Анастасия Соловьева отметила, что на выставке, кроме графических работ Марка Шагала, представлены также произведения Пабло Пикассо, Хуана Миро, Анри Матисса, а также иллюстрации Сальвадора Дали к поэме Данте Алигьери «Божественная комедия». Все картины хранятся в частных коллекциях. Многие из них выставляются в первый раз.

Из работ Шагала куратор выставки рекомендует уделить внимание литографиям из парижской серии художника 1954 года, которые считаются редкими. Это такие работы, как «Карусель Лувра», «По воскресеньям» и «Эйфелева башня и ослик». Работы позволяют гостям посмотреть на Париж глазами Шагала.

Эта экспозиция открыла проект «Великое искусство рядом» объединения «Выставочные залы Москвы», которое включает 21 галерею. Проект нацелен на то, чтобы люди могли ознакомиться с шедеврами мирового искусства в разных районах столицы. В рамках проекта будут проводиться лекции, кинопоказы и мастер-классы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с 25 ноября по 25 декабря в Новой Третьяковке пройдет выставка, приуроченная к 10-летию Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.