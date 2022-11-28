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«Никого первым не бил»: Соболев рассказал, почему полез в драку с игроками «Зенита»

Анастасия Колоскова
Спорт
«Никого первым не бил»: Соболев рассказал, почему полез в драку с игроками «Зенита»
Фото: vk/fcsm_official

Нападающий столичной футбольной команды «Спартак» Александр Соболев принес извинения за драку с игроками петербургского «Зенита» после матча шестого тура группового этапа Кубка России и объяснил, почему стал ее участником.

— Я это осуждаю и извиняюсь перед всеми, — заявил спортсмен.

При этом он отметил, что зачинщиками потасовки стали игроки из команды противника. По словам Соболева, инцидент был создан, когда «Родригао пнул ногой Шамара».

— Я никого первым не бил. Ждал момента, когда кто-то из «Зенита» ударит наших. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь, — объяснил футболист.

При этом он добавил, что никогда не остается в стороне, когда обижают его товарищей. При этом для Соболева неважно, в каком месте произошел бы конфликт: на улице, в ресторане или на футбольном поле, передает «Спорт-Экспресс».

27 ноября в Санкт-Петербурге во время матча последнего тура группового этапа Кубка России по футболу между футболистами московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита» произошла драка.

Чтобы разнять футболистов, на поле выбежали запасные игроки, судьи, члены тренерского штаба обеих команд и сотрудники охраны. По итогам встречи красные карточки получили Малком, Родриго, Барриос, Александр Селихов, Александр Соболев и Промес.

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