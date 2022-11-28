Серийное производство внедорожников Aurus Komendant стартовало в Татарстане

Фото: Telegram / AURUS Russia

На заводе в Елабуге началось серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. Об этом в понедельник, 28 ноября сообщили в пресс-службе компании.

— На заводе AURUS в Татарстане начато серийное производство первого российского внедорожника класса люкс. Для отечественного автопрома это беспрецедентный старт: менее чем за полтора года после открытия завода AURUS в Елабуге уже выводится в производство вторая абсолютно новая модель бренда, — говорится в сообщении.

Оля материалов и комплектующих, среди которых узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения, составляет уже 70 процентов, передает Telegram-канал компании.

В конце сентября в музее Гаража особого назначения на ВДНХ в Москве прошла презентация Aurus Komendant. Названия для моделей Aurus выбраны неслучайно — они присвоены в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя Senat, внедорожник — Komendant, минивэн — Arsenal.