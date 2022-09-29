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Презентация внедорожника Aurus Komendant прошла в Москве

Елена Самойлова
Общество
Презентация внедорожника Aurus Komendant прошла в Москве
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Россия, Москва, проспект Мира, 119с53 Карта всех событий

Презентация внедорожника Aurus Komendant состоялась в музее Гаража особого назначения (ГОН) на ВДНХ в Москве. Об этом стало известно в четверг, 29 сентября.

В пресс-службе бренда отметили, что кузов, двигатель и коробка передач Aurus Komendant отечественные. Общий уровень локализации производства составляет около 70 процентов.

По словам генерального директора Николая Ходосевича, в ближайшее время владельцы нового автомобиля смогут испытать его на дороге. Во время презентации Ходосевич сказал, что кроме столичных партнеров компании «Панавто» и «Авилон», планируется открытие галереи Aurus «Автодом» в Санкт-Петербурге.

Он также разъяснил, что названия для моделей Aurus выбраны неслучайно — они присвоены в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя Senat, внедорожник — Komendant, минивэн — Arsenal.

Кроме того, в рамках презентации состоялась благотворительная акция, в ходе которой гости могли направить средства в благотворительный фонд «Все для победы». Первый автомобиль Komendant будет продан с аукциона, вырученные средства будут направлены на гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, передает ТАСС.

До этого автоэксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали о ключевых характеристиках отечественных электромобилей Evolute. Так, машины имеют запас хода в несколько сотен километров, поэтому будут хорошим выбором для поездок в городе. Привлекательна для россиян и их невысокая цена, которую можно еще больше снизить при помощи субсидий.

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