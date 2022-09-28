«Вот-вот попадут к дилерам»: все, что надо знать про российские электромобили Evolute

Фото: Официальный Telegrram-канал бренда Evolute

Электромобили Evolute имеют запас хода в несколько сотен километров, поэтому будут хорошим выбором для поездок в городе. Привлекательна для россиян и их невысокая цена, которую можно еще больше снизить при помощи субсидий. Такое мнение автоэксперты высказали в беседе с «Вечерней Москвой».

Как отметил главный редактор издательского дома «За рулем» Максим Кадаков, представляет большой интерес седан Evolute i-PRO, который уже скоро отправится в автосалоны.

— Продажи начнутся на днях, первые машины собраны и вот-вот попадут к дилерам. Пока продаваться будет только модель i-PRO. Это небольшой седан размером с Hyundai Solaris, в Китае он продается в огромных количествах. Фактически это будет первый электромобиль российской сборки более-менее массового спроса. Цену на него сохранили в районе трех миллионов рублей. На фоне остальных электромобилей это красивая цена. Еще государство дает скидку в 925 тысяч, хотя она по факту будет меньше. Эта скидка действует при участии в госпрограммах льготного кредитования. В любом случае по факту машина будет немногим дороже двух миллионов, — уверен собеседник «ВМ».

Он отметил, что Evolute сейчас фактически представляет собой китайский электромобиль Dongfeng. Эта марка в России больше известна по грузовикам — легковых машин продавалось немного. Однако это очень мощная компания, которая входит в число лидеров на китайском рынке, пояснил Кадаков.

Автоэксперт Игорь Моржаретто заметил, что модель i-PRO будет хорошим вариантом для городских поездок.

— Я как раз еду с презентации Evolute. Посмотрел и даже поездил на i-PRO, которую начнут продавать буквально на днях. Хороший электромобиль с большим запасом хода около 400 километров. Компания планирует эту машину предлагать корпоративным клиентам для использования в такси и каршеринге. При заявленном запасе хода для городских нужд то, что надо. Повторюсь, электромобиль — исключительно городской вид транспорта. Сейчас бы я не решился ехать на нем из Москвы в Казань, а по Москве и окрестностям — пожалуйста, запаса хода вполне хватит, — рассказал специалист.

Как отметил Кадаков, до конца года на рынок выйдет кроссовер i-JOY, стоимость которого составит 3,5 миллиона без учета субсидий. У минивэна i-VAN, который также появится на рынке в недалеком будущем, цена будет аналогичной.

По словам специалиста, технологию сборки автомобилей еще отрабатывают. В случае наличия спроса вполне возможно, что Evolute начнут собирать целиком в России, уточнил собеседник «ВМ».

— Сейчас в Липецкой области идет крупноузловая сборка, там раньше собирали китайские внедорожники. Что это означает: готовые машины частично разбирают специально для нашего рынка, и у нас они вновь собираются воедино. Это выглядит не очень серьезно, но нужно хотя бы с этого начать. Компания посмотрит на реальный спрос, сейчас уже определены 10 дилеров в разных городах: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Сочи, Краснодар и др. Если спрос будет, можно будет заниматься более глубокой локализацией, довести дело до сварки кузовов и т. д., — объяснил автоэксперт.

Кадаков отметил, что фактический запас хода может быть меньше заявленного. При этом в зимний период больших потерь энергии не будет, заверил специалист.

— Декларируемый запас хода — около 400 километров. Мы на i-JOY ездили, по факту у нас получилось около 300 километров, что тоже неплохо. На i-PRO у нас вышло примерно 320 километров. Там есть дизельный подогреватель, который в холодную погоду обогревает систему отопления. Поэтому даже зимой расход заряда будет не так велик, — рассказал эксперт.

Моржаретто отметил, что на скорость зарядки очень сильно влияют разные факторы. Так, при подключении к обычной бытовой розетке машина может зарядиться за ночь, а на скоростной зарядке — за 40 минут, пояснил собеседник «ВМ».

В зимний период Evolute не разрядится «в ноль», даже если оставить его на длительный срок, подчеркнул Кадаков.

— Батарея, замерзая, практически не теряет заряд. При 20 градусах мороза саморазряд составляет примерно 1,2 процента в сутки. Если вы зимой уехали и оставили машину на две недели в лютый мороз, то по итогу у вас останется треть или четверть — это некритично, — уверен специалист.

Кадаков также отметил, что модель i-PRO не подойдет для езды по бездорожью. А вот переднеприводный кроссовер i-JOY очень напоминает Hyundai Creta, поэтому на нем можно выехать за город, подытожил собеседник «ВМ».