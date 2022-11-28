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Ефимов: Столичная компания поставила городу почти 1,6 миллиона медизделий по офсетному контракту

Василий Плиткин
Город
Ефимов: Столичная компания поставила городу почти 1,6 миллиона медизделий по офсетному контракту
Фото: Пресс-служба

Столичная компания в январе–сентябре 2022 года поставила городу почти 1,6 миллиона медицинских изделий для стомированных пациентов в рамках офсетного контракта. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город заключил офсетный контракт с резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» — компанией «Гемамед» для бесплатного обеспечения пациентов со стомой необходимыми медицинскими изделиями.

— В начале этого года предприятие начало поставлять товары в лечебные учреждения столицы и за девять месяцев предоставило почти 1,6 миллиона изделий, — рассказал Ефимов.

Москва подписала офсетный контракт с компанией в конце 2019 года. В рамках этого договора инвестор вложил миллиард рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий. По условиям контракта город на протяжении восьми лет будет закупать эту продукцию, ее общая стоимость оценивается в 8,6 миллиарда рублей.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в этом году Москва активно расширяет практику применения офсетных контрактов. Например, недавно мэр столицы Сергей Собянин принял решение провести конкурсы на право заключения офсетов по поставке мебели для медицинских учреждений и лекарственных средств.

— В ближайшее время мы планируем объявить еще ряд конкурсов на поставку медицинских препаратов и изделий для нужд системы здравоохранения, — сообщил Овчинский.

Город подписал пять офсетных контрактов с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей. Москва закупит у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. Три инвестора уже начали поставлять для нужд столицы лекарственные препараты, продукты питания для городских молочных кухонь и медицинские изделия для стомированных больных.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что с конца 2016 года на столичном портале поставщиков было опубликовано 857,3 тысячи котировочных сессий — мини-аукционов, которые позволяют московским заказчикам приобретать продукцию по выгодной цене.

Производство Владимир Ефимов технополис «Москва»
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